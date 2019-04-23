Türkiye'nin Konuştuğu Kazanın Dehşet Verici Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul D-100 yolunda geçtiğimiz gün yaşanan dehşet verici trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza yapan araçlarının arkasında bekleyen iki kadın, süratle gelen aracın altında kalmış ve ağır yaralanmıştı.
İstanbul D-100 Karayolu'nda kaza sonrası araçlarının arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti. Sürücüleri uyarmak için otomobillerinin arkasında bekleyen iki kadına, Armağan Eryılmaz'ın kullandığı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadınlar için ambulans çağrıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde hasarlı aracın arkasında bekleyen iki kadın görülüyor. Bir süre sonra arkadan gelen bir araç önce kadınlara sonra araca çarpıyor. Sürücü hemen aracından inerek kadınlara yardım etmeye çalışıyor.
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KURTULAMADIK Kİ KÖYLÜLÜKTEN. . ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YOLUN ORTASINDA ÖYLECE DURULMAZ REFLEKTÖRÜNÜZ NERDE EMNİYET GÜVENLİĞİ ÖNCELİKTİR.Cevap Yaz 8 Yayından KaldırTRAFİKÇİ: Boş konuşma az önce kaza atlatmış arabadan inmişler ne reflektörü? Duran arabaya arkadan çarpıyor diğer araç ve arkadan her zaman hatalıdır.8 Yayından Kaldır
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ortada kendini insan sanan hayvan dolu bu kadar mı ucuz insan hayatı egitim çok çok gerekli..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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abi eski sürücülere ve yaşlılara öğretmek lazım kaza yapmışsın yolun ortasında ne duruyon. diğer şöföründe hayatını yaktılar. gerçi oda salak. kır direksiyonu zamanın var. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır