İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Seçim Sonrası İlk Tweet: Hava 12 Derece

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası ilk tweetini attı. 180 bin takipçisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler adlı Twitter hesabından, "İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım... İstanbul, İstanbul... 12°C" şeklinde paylaşımda bulunuldu.

YEREL SEÇİM NEFES KESTİ

Türkiye, kıran kırana mücadelenin verildiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçlarını merak içinde takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıklamalarda bulundu. Güven, sisteme kaydı geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu. Güven, "Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlandı." dedi.

İMAMOĞLU, BEKLEDİĞİ HABERİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında açıklama yaptığı esnada YSK Başkanı Sadi Güven'in yaptığı açıklamayı önüne bırakılan notla öğrendi. Notu okuduktan sonra konuşmasına ara veren İmamoğlu, "Benim verdiğim sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir" dedi

İBB, SEÇİM SONRASI HAVA DURUMUNU PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası ilk tweetini attı. 180 bin takipçisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda İstanbul konulu bir şiirle birlikte hava durumu verileri girildi.

İBB Halkla İişkiler'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul benim canım;

Vatanım da vatanım...

İstanbul,

İstanbul...

12°C

İşte o paylaşım: