İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

06.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:16
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 11.50'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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