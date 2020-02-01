01.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:18

İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hakim, savcı ve adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanana kadar bu eşitsizliği protesto ediyor, 3 Şubat 2020 tarihinden başlayarak meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ AVUKATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz Temmuz ayında, Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan kafeteryada son bir yıl içinde yapılan zamlara tepki gösteren avukatlar, fahiş fiyatlar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Adliye personeli ise, yapılan zamlara tepki olarak çay içmeme kararı alırken, duruma tepki gösteren çalışanlar, fiyatlar geri çekilene kadar, çay ocaklarından alışveriş yapmayacaklarını açıklamıştı.