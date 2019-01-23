ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti
İstanbul'da ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştirerek vurgun yapan çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin, paraları çekerken yanına 8 yaşındaki oğlunu da alması dikkat çekti.
İstanbul'da ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken 5 kişilik çete yakalandı. H.Y. isimli şüphelinin her para çekmeye gitmesinde dikkat çekmemek için 8 yaşındaki oğlunu da yanına aldığı bankamatik kameralarına yansıdı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini belirten vatandaşlar polis ekiplerine şikayetçi oldu. Polis ekipleri paraların çekildiği bankaları tespit ederek şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
KART KOPYALAMA CİHAZI YERLEŞTİRDİLER
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede bankaların ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştirerek banka müşterilerinin kart bilgilerine ulaşarak, daha sonra kendi hazırladıkları kartlarla vatandaşların paralarını çeken 5 kişilik bir şebekeyi belirledi. Polis ekipleri 3-7 Ocak tarihlerinde şüphelilerin banka ATM'lerine taktıkları kamera sistemini söktükleri sırada yapılan operasyonda H.Y., İ.D., Y.E., O.U. ve H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
315 KİŞİNİN KART BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Siber polis yaptığı incelemede şüphelilerin 315 kişinin kimlik bilgilerine ulaştığını bu yolla ilk belirlemelere göre 456 bin liralık vurgun yapıldığını tespit etti.
DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN 8 YAŞINDAKİ OĞLUNU KULLANMIŞ
Öte yandan H.Y. isimli şüphelinin her para çekmeye gitmesinde dikkat çekmemek için 8 yaşındaki oğlunu da yanına aldığı bankamatik kameralarına yansıdı.
Zanlılardan birinin, 8 yaşındaki oğlunu da suça alet etmesi dikkat çekti;
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Para satin almiş ruhlari.. sabileri.. kalpleri.. sonumuz nolacak bakalim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hırsızlığın çoğalması hırsızlığa gözyumulmasından olabilir mi?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YOLSUZLUĞU CHP HIRSIZLIĞI AKP HAİNLİGİ HDP DEN ÖĞRENDİKCevap Yaz 5 4 Yayından KaldırALP: bundan daha güzel yorum olamazzYayından Kaldır
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ıyy ne kötü bir babaCevap Yaz Yayından Kaldır