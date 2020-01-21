İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi
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İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Arnavutköy'de yüzü maskeli 2 kişi, bir markete iki adet el yapımı patlayıcı atıp kaçtı. Atılan iki EYP'den biri kapı önünde patlarken, diğeri patlamadı.

21.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:08
İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

'deki bir markete 2 el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Marketin içine atılan patlayıcılardan biri kapının önünde büyük bir sesle patladı. Diğer EYP ise patlamadı.

EYP BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, araçla bir marketin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişi, kola şişesinde hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı markete attı. Marketin içine atılan patlayıcılardan biri kapının önünde büyük bir sesle patladı. Sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Maskeli 2 kişiden birinin patlama meydana geldiği sırada arabaya binerek kaçtığı, diğer saldırganın ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Mahalle sakinleri, patlama sesinden korktuklarını ifade ettiler. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi
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