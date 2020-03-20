İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi - Haber
Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi Hakim ve kalem personeli karantinaya alındı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B. Y.'nin bankacı olan eşinde korona virüs tespit edildi.

20.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:15
İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

Hakim ve kalem personeli karantinaya alındı

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B. Y.'nin bankacı olan eşinde korona virüs tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından hakim ile kalem personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi olan B.Y.'nin 35 yaşındaki bankacı eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak tarafından yapılan açıklamada, testin dün pozitif çıkmasının ardından hakim B.Y., kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtildi. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapatıldığını belirten Albayrak, mahkeme ve kalem odasının dezenfekte edildiği kaydetti. Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah korona virüs için test yaptırdığı ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan personellerden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan personellerin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi.

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haber
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haber
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Tek kuruş kazanamıyoruz
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ali Babacan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Burak Yılmaz Burak Yılmaz
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:44:15. #1.15#
title