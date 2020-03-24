İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli olan ve hakkında yeni tip koronavirüse yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu belli oldu. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve hakimin test sonucu negatif çıktı.