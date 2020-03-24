İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
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İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli olan ve hakkında yeni tip koronavirüse yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin testinin negatif çıktığı öğrenildi.

24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:17
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu belli oldu.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve hakimin test sonucu negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminde Kovid-19 tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler geçen gün haber sitelerinde yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamayla haberleri yalanlamış ve adliyede koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.

İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu

Haberin Videosu:

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki hakimin yeni tip koronavirüs test sonucu belli oldu

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