237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı

İstanbul'da Mısırlı işadamının satmak için getirdiği piyasa değeri 237 bin dolar olan 12.5 karat işlenmemiş elmas çalındı. Alarma geçen polis işlenmemiş elması çalan, işadamıyla sözde ona İstanbul'da yardım etmek için buluşan Mısır uyruklu Elamira H. adlı kadın hırsızı yakaladı. Kadının üzerinden çalınan ham elmas bulundu. Adliyeye çıkarılan Mısırlı kadın tutuklandı.

ELMASIN ÇALINDIĞINI SÖYLEDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Esenyurt ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde polise başvuran Usama Elghobashy, Mısır'dan gelirken yanında getirdiği 12,5 karat işlenmemiş elmasın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"SABAH KALKTIĞIMDA ELMAS ÇALINMIŞTI"

Poliste ifade veren Mısırlı işadamı Ben Mısır'da yaşıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ben elmas tasarımı işi yapmaktayım. Mısır'dan Türkiye'ye iş için geldim. Yanımda bir parça 12,5 karat elmas getirdim. Bu elmasın işlenmemiş hali ile değeri 237 bin Amerikan dolarıdır. Ancak işlendiğinde 1 milyon dolara çıkıyor. Antalya'da bulunan 20 yıllık arkadaşımı arayarak bana İstanbul'da satışta yardımcı olması için birini tavsiye etmesini istedim. Bana Mısırlı Elmira H.'nin telefonunu verdi. Onunla Fatih'te bir otelde buluştuk. Beni kalmam için evine götürdü. 5 gün boyunca onunla İstanbul'da iş için dolaştık. Ancak bir sabah kalktığımda Elmira'nın evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde elmas da çalınmıştı. dedi.

POLİS, ELMASI ELE GEÇİRDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Elmira H.'nin izi Zeytinburnu'nda bir otelde bulundu. Polis otele yaptığı baskında Elmira H. ve çalınan ham elması ele geçirdi. Yapılan aramada işadamının kayıp telefonu da Elmira H.'nin odasında bulundu.

HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan Mısır uyruklu şüpheli Elmira H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA