İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi - Haberler
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İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Haberler | Güncel
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki üç ayrı bölgeye hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

AA / Yaser Arafat Mohamed Albanna - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi - Haberler
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