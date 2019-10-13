İsrail, terör örgütü YPG'ye silah verecek

13.10.2019 10:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken birçok ülke Türkiye'ye karşı tavır aldı. Türkiye'nin güvenli bölge için başlattığı harekata tepki gösteren ülkelerin arasında İsrail de var. Barış Pınarı'ndan rahatsız olan İsrail, Türkiye'nin düzenlediği operasyonda terör örgütü YPG'nin yanında yer aldı. İsrailli bir yetkilinin yaptığı açıklamada YPG'ye silah yardımında bulunulacağı bildirildi.

AMERİKA'NIN ÇEKİLMESİ İSRAİL'İ ŞAŞIRTTI

İsrailli üst düzey bir yetkili Independent Arapça'dan Emced-es Said'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki birliklerini geri çekme, "Kürtleri kendi kaderine terk etme" ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail'in şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"YPG'YE SİLAH SAĞLARIZ"

"İsrail'in gerektiğinde Kürtleri Türkiye'ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını" da öne süren yetkili "Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail'in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini" söyledi.

"İSRAİL'İN KÜRTLERLE KOORDİNASYONU VAR"

Yetkili, "İsrail'in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik desteğin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu" söyleyerek, güvenlik alanında İsrail'in Kürtlerle koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.