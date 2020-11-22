İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

22.11.2020 04:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 05:00
İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetlerinin abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlediği bildirildi.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş helikopterleri bu gece Gazze'nin batısına ve güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin Gazze'deki resmi makamlardan ya da İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'ye hava saldırısı, İsrail ordusunun Gazze'den İsrail'in güney kesimlerine roket saldırısı yapıldığı iddiasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentine bir roket fırlatıldığını ve erken uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail 13 Kanalının haberine göre roketin açık alana düşmesinden dolayı herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadı. Söz konusu rokete ilişkin de Gazze'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

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