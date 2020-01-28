İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı

28.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray'da Ortadoğu Barış Planı'nın ana hatlarını tüm dünyaya duyurdu. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler gelirken, Filistinliler sokaklara dökülerek anlaşmaya karşı tepkilerini gösterdi.

13 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planını protesto eden göstericilere ateş açtı. En az 13 Filistinli yaralandı.

FİLİSTİNLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Gazze'de sokaklara çıkan göstericiler dolar ve ABD bayrakları yakarak Yüzyılın Anlaşmasını protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmaya destek vermediğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.