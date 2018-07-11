İsrail Harem-i İbrahim Camisi'nde 298 Defa Ezanı Yasakladı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamlarının 2018'in ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde 298 defa ezanın okunmasını yasakladığı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Harem-i İbrahim'de 2018'in ilk 6 ayı içinde aralarında cuma namazı vakti de dahil olmak üzere 298 vakit ezan okunmasını yasakladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiğini ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camiyi iki gün üst üste kapattığını belirten Şeyh Edis, Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine de dikkati çekti. Şeyh Edis, şunları kaydetti:

"Yahudi yerleşimcilerin ahlaksızlıkları ve ihlalleri de sınırı aştı. Öyle ki Harem-i İbrahim'in içinde gece yarılarına kadar süren müzikli eğlence partileri düzenlediler. Ayrıca caminin güney avlularında devasa kamplar kurdular."

Şeyh Edis, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi ve avlularında restore çalışmalarına da müdahale ettiğini vurgulayarak, "Harem-i İbrahim ve çevresindeki Eski Şehir bölgesinin korunması, işgal rejimi ve ırkçı eylemleri ile mücadele için bölgede yaşayan halkın direnme azminin güçlenmesi için tüm çabaların birleştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994 Cuma günü sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.