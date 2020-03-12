Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
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Haaretz, İsrail, Dünya

Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, İsrail merkezli bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüsün tedavisi için aşı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını açıklamıştı.

12.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:46
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 bin 550 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, İsrail basınından hastalığın tedavi yöntemi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.

Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAK

İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.

TEST AŞAMASI AYLARCA SÜREBİLİR

Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.

97 VAKA TESPİT EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı. Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

TOPLANTI VEYA ETKİNLİK YAPILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

Ayrıca, kapalı alanlarda toplantı veya etkinlik yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

İRAN, KORONAVİRÜSÜN İLACINI BULDUĞUNU AÇIKLADI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsün ilacını bulduklarını belirterek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi. Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

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Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

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İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

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