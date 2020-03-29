İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
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İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı

İsrail'de, 382 kişide daha dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs çıkmasıyla birlikte koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 247'ye çıktı.

29.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:41
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı

İsrail'de de koronavirüs tespit edilen hasta sayısı her geçen gün artıyor.

VAKA SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 382 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 247'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği aktarıldı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kaynak: AA

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