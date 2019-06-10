İsrail'de iki banka soyan hırsızın soygunda kullandığı el bombası avokado çıktı

İsrail'in Beersheb şehrinde ismi açıklanmayan 47 yaşındaki soyguncu, iki farklı bankada elindeki avokadonun el bombası olduğunu söyleyip soygun yaptı. Polisin takibi sonucu yakalanan soyguncunun daha önceden de aynı suçtan üç yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

İsrail'de meydana gelen olayda, müşteri kılığındaki soyguncu ilk önce Postal Bank'ın Big Beersheba alışveriş merkezinde bulunan şubesine girdi. Vezne görevlisine üzerinde bir not bulunan kağıdı uzatıp paraları vermesini istedi.

"ELİMDE BOMBA VAR VERMEZSEN PATLATIRIM"

Soyguncu, veznedar kadının tepki verdiğini görünce elindeki siyaha boyanmış avokadoyu gösterip "Elimde bomba var, parayı vermezsen patlatırım" diyerek tehdit edince veznedar kasada bulunan 4 bin 450 doları adama verdi.

5 GÜN SONRA AYNI YÖNTEMLE BİR DAHA SOYGUN YAPTI

Tanınmamak için şapka ve siyah güneş gözlüğü takan hırsız beş gün sonra aynı bankanın başka bir şubesine gitti. Aynı şekilde veznedara paraları vermesini, aksi takdirde elinde bulunan sahte bombayı patlatacağını söyledi. Bu sefer bankadan 3 bin 300 dolar aldı.

SOYGUNDA KULLANDIĞI BOMBA AVOKADO ÇIKTI

Polisin takibi sonucu yakalanan adamın soygunda bomba diye kullandığı şeyin siyaha boyanmış avokado olduğu ortaya çıktı. Adamın daha öncede soygun suçundan üç yıl hapis cezası aldığı belirtildi.