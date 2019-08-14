İsrail'de iğrenç istismar: 5 yaşındaki çocuk duşa bağlanmış halde bulundu

14.08.2019 16:23

Pazar günü çevrede yaşayanların ihbarı üzerine, 5 yaşındaki bir kız çocuğu, İsrail'in kontrolündeki Lod bölgesinde yer alan bir apartman dairesinin duşunda bulundu. Elleri ayakları bağlı kızın vücudu morluk içinde ve dışkıyla kaplanmış bir haldeydi. Doğduğunda kimliği çıkarılmayan kız çocuğu, İsrail İçişleri Bakanlığı kayıtlarında da gözükmüyor.

İki eşi ve 16 çocuğu olan İsrail vatandaşı babası ve annesi polis tarafından gözaltına alındı.

Salı günü görülen duruşmada, mahkeme kararı ile gözaltında tutulan annenin Kuveyt vatandaşı olduğu ve yasadışı yollarla İsrail'e girdiği belirtildi.

Yetkililer kızın uzun süredir ihmal edildiğini ve işkence gördüğünü söylediler.

ÇOCUK İSTİSMARI VE İŞKENCEYLE SUÇLANIYORLAR

Anne ile 51 yaşındaki baba, 'çocuk istismarı' ve 'savunmasız çocuğa işkence etmek' suçlarından yargılanacaklar.

Anne ve babanınyaşları 2, 3 ve 4 olan çocukların nüfus kaydını yaptırıp, beş yaşındaki kızın kaydını neden yaptırmadıkları bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ilk eşinden 12 çocuğu olan babanın, ilk eşinin Ürdün'e kaçmasından sonra iki yıl önce ikinci eşine oturma izni almak için başvurduğunu, ama bunun kanunlara uymadığı için kabul edilmediğini söyledi.

Polis temsilcisi, babanın kızını sıkıca bağlayıp duşa kilitledikten sonra evin elektriğini kesip kızı karanlıkta bıraktığını ifade etti. Babanın kızını bağladığı ipi, zorlukla kestiklerini duyurdu.

Anne ve baba kız çocuğunu ihmal ettiklerini kabul ederken, işkence yaptıklarını kabul etmediler.