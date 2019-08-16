16.08.2019 01:51

Isparta'da damat, köyü kana buladı: 3 ölü

İmam nikahlı eşiyle konuşmak için köye gelen damat, eşi, kayınpederi ve aracı olan muhtarı katletti

Köyde 3 kişiyi vurup kaçan damat, jandarma ekiplerince 40 dakika sonra yakalandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı damat, dini nikahlı eşi, kayınpederi ve aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü. Köyde katliam yaptıktan sonra olay yerinden kaçan damat, Jandarma ekiplerince yaklaşık yarım saat içerisinde Gelendost ilçesi sınırlarında yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olayların toplumu üzdüğünü, aynı zamanda gerdiğini ifade eden Çetince'ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bahtiyar Köyü'nün Muhtarı Necati Coşkun, kadına şiddet ve katliamın eğitimle tedavi edilebileceğini belirtti. Katledilen 'Efe Ayşe' lakaplı kadın Muhtar Ayşe Adıgüzel'in yaşananları hak etmediğini aktaran Muhtar Coşkun, "Aldığımız bilgilere göre, yaşanan elim olayda da bu aileyi barıştırmaya gelmiş. Bu elim kazaya kurban gitmiş. Barıştırmaya geldiği halde ne yazık ki, kendisini feda etmiş" dedi

Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta - Konya Karayolu üzerindeki Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Ramazan D.(55), yaklaşık 15 gün önce tartıştıktan sonra köyüne gelen dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile konuşmak, barışmak üzere Çetince Köyü'ne geldi.

Görüşme için aracı olarak Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel'den yardım isteyen Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş'un yaşadığı eve gitti.

Görüşme sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca, damat Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş, kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i vurdu.

Dehşet saçan damat Ramazan D.'nin, daha sonra köye geldiği aracıyla hızla bölgeden Isparta istikametine uzaklaştığı öğrenildi.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.

Yarım saat içerisinde yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu olay yerinden firar ettiği belirlenen damatla ilgili çalışma başlatıldı. Katil zanlısı damat, Isparta istikametine kaçmaya çalıştığı sırada, olayın üzerinden geçen yaklaşık yarım saatlik zaman dilimi içerisinde Gelendost ilçesi sınırlarında Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı damat Yalvaç Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler morga kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, damadın katlettiği eşi, kayınpederi ve köy muhtarı olmak üzere 3 kişinin cenazelerinin ise gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu'na sevk edildiği belirtildi.

Coşkun: "Bu aileyi barıştırmaya gelmiş, kendisini feda etmiş"

Çetince Köyü'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bahtiyar Köyü Muhtarı Necati Coşkun, "Ayşe Adıgüzel ablayı daha önceden tanıyoruz zaten. Çetince'nin kasaba olduğu zamanlarda en az 3 dönem mahalle muhtarlığı yaptı. Girişken, temiz, ahlaklı, şeker gibi diyebileceğimiz ölçüde bir kadındı, hanımefendiydi. İnsanlarla ilişkileri gayet sosyaldi, şakacıydı, girişkendi, çalışkandı, bir şeylerin mücadelesindeydi. Aldığımız bilgilere göre, yaşanan elim olayda da bu aileyi barıştırmaya gelmiş. Önceden bu ailenin barıştığını biliyoruz ama daha sonrasında olayın nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Bu elim kazaya kurban gitmiş. Barıştırmaya geldiği halde ne yazık ki, 'Aracı, kurşunu yer' hesabı, yazık, kendisini feda etmiş" dedi.

"Lakabı 'Efe Ayşe' diye geçerdi, bunu hak edecek konumda ve pozisyonda değildi"

Katledilen muhtarın göreve geliş sürecini aktaran komşu köy Muhtarı Coşkun şöyle devam etti; "Daha önce 25- 26 yaşlarında Yahya diye bir arkadaşımız vardı, o (Çetin Köyü'ne) muhtar seçildi. Onunla 1 veya bir buçuk ay kadar çalıştık. Kaymakamlık ve resmi dairelerdeki toplantılara beraber gittik. Onun kendi tercihiydi, istifa etti. Daha sonra tekrar seçim yenilendi. Birinci gelen arkadaşımızın sabıkası çıktı, ikinci gelen arkadaşın ikametgah süresi yetmedi. Üçüncü olarak bu hanımefendi, Ayşe Hanım gelmişti, ona görev verildi. Görevine başladı, birkaç sefer beraber istişare toplantılarına katıldık. 1 Haziran 2019'da tekrar muhtarlık seçimi oldu. Seçimden hemen sonra 15 - 20 gün içerisinde Ayşe Hanım göreve geldi, kabataslak hatırladığımız yaklaşık iki buçuk ay önce göreve geldi.

Kendisi, zaten daha önce muhtar olduğu için bilinen bir hanımefendiydi. Daha önce 3 dönem kasabada mahalle muhtarlığı yapıyordu. Herkes biliyordu. Hatta, lakabı 'Efe Ayşe' diye geçerdi. Öyle girişken, değerli bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Üzüldük, gerçekten üzüldük. Çünkü, kendisi bunu hak edecek konumda, bir pozisyonda değildi. Çok halim selim, insan canlısı birisiydi.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Bütün 36 köy muhtarı olarak kendisini tanıyorduk zaten. Çok sevilen, sayılan bir hanımefendiydi. Mekanı cennet olsun inşallah. O, tatlı bir hatıra olarak bizde kalacak" diye konuştu.

"Bu tür olaylar gerçekten bizi ve toplumu üzüyor, geriyor"

Kadına şiddetin geldiği noktada yaşanan olayların toplumu üzdüğünü ve aynı zamanda gerdiğini aktaran Muhtar Coşkun, "Allah rahmet eylesin, öbür hanımefendi de anlaşılan değerli birisiymiş. Bunlar, defalarca kamuoyunda, medyada haber oluyor ama bir türlü biz insanlar bundan nedense ders çıkarmıyoruz. Yani bir efelik, kör bir bilgisizlik var benim anladığım. Dinimiz İslam'ı bilmiyoruz. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, 'Bir canı alan alemi öldürmüş gibidir' Hadisi Şerif'ini bilsek, bunların hiçbiri olmayacak. Kanunla, nizamla halledilmeyecek hiçbir şey yok halbuki. Ben ortadaki durumu bilmiyorum, mal davası mıdır, başka bir dava mıdır bilemiyorum ama bunların hepsinin hukukta yeri var. Hallolabilecek şeyler. Bu tür olaylar gerçekten bizi ve toplumu üzüyor. Aynı zamanda toplumu da geriyor" şeklinde konuştu.

"Burada 3-5 senede bir böyle olaylar oluyor, biz buna üzülüyoruz"

Yalvaç'ta yaşanan bu tür sıkıntılı olayların ilçede yaşayanların psikolojilerini de alt üst ettiğini kaydeden Coşkun, "Yalvaç'ta 36 tane köy var, burada 3-5 senede bir böyle olaylar oluyor, biz buna üzülüyoruz. İnsanların psikolojisi buna dayanmaz. Kadınların da erkeklerin de psikolojisi dayanmaz. Herkesin bir aile hayatı var. Çok günah şeyler. Bunun için kanun yetmiyor, belli oldu. Bu tür durumların çözümü dini eğitimden geçer bence. Özet olarak eğitimden geçer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA