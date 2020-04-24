Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye giriş- çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.

Kaynak: DHA