İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da ölü sayısı 120'ye yükseldi. Virüsün bulaştığı hasta sayısı da 4 bin 200'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs Avrupa'da da hızla yayılırken, İspanya'dan korkutan bir haber daha geldi.

ÖLÜ SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu. Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgileri güncelleyen Sağlık Bakanlığı, dün akşam 86 olan ölü sayısı 120 olarak bildirdi.

VAKA SAYISI 2 BİN 78'E YÜKSELDİ

Bakanlık, vaka sayısını da yaklaşık bin artışla 4 bin 200 olarak güncelledi. İspanya'da virüsün en yaygın görüldüğü başkent Madrid'de ölü sayısının 64, vaka sayısının da 2 bin 78 olduğu belirtildi.

Okul ve üniversitelerde eğitime ara verilen, müze, tiyatro ve sosyal merkezlerin kapatıldığı Madrid'deki tüm bar, restoran ve diskoların da yarından itibaren kapalı tutulması kararı alındı. Ayrıca Madrid'deki Ulusal Mahkeme tüm duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

İSPANYA BAŞBAKANI KONUŞMA YAPACAK

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in koronavirüsle ilgili kısa süre sonra konuşma yapacağı açıklandı. Sanchez'in İspanya genelinde "olağanüstü hal" ilan ederek Kovid-19 konusunda yeni önlemleri duyurması öngörülüyor.