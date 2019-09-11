İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri

İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri

İspanya'da yüz binlerce ayrılıkçı Katalonya Millli Günü (Diada) etkinliklerinde Barcelona'da bir araya geldi. Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

11.09.2019 19:15
İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri

İspanya'da yüz binlerce ayrılıkçı, Katalonya Millli Günü (Diada) etkinliklerinde Barcelona'da bir araya geldi.


Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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