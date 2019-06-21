İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı
İsmailağa Cemaati, 23 Haziran seçiminden AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini açıkladı.
İsmailağa Cemaati, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair açıklamada bulundu. İsmailağa Cemaati'nin önce gelen hocalarındanMehmet Talu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız: Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'a oyumuzu vermemiz gerektiği inancındayız" ifadelerine yer verildi.
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