İsmail Küçükkaya, ortak yayını nasıl sunacak? İşte yanıtı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, 16 Haziran'da canlı yayında tartışacak. Canlı yayını gazeteci İsmail Küçükkaya yürütecek. Küçükkaya, iki adaya aynı süreyi verecek, seçimle bağlantılı sorular soracak ve soruları bitirene kadar tartışmayı sürdürecek.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de, Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak