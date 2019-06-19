Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin "Bilgisi var" dediği Mahir Ünal'dan açıklama: Bilgim yok

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya'nın CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile program öncesi konuşması gündeme bomba gibi oturdu. Olayın gündeme gelmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun basın danışma Murat Ongun, " Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu" demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ""Biz adaylar görüşsün dedik ama Küçükkaya, Binali Yıldırım'la görüşmedi. Bu görüşmeden haberim yok" diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazar günü Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek canlı yayında tartıştı. Programın moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya, üstlendi. Program öncesi Küçükkya ile İmamoğlu Taksim'de bir otel görüştü. Görüşme ilişkin görüntülerde basına sızdı. İmamoğlu ve Küçükkaya da bu görüşmeyi doğruladı.

MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, konunun medyaya yansımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım'la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim'deki The Marmara Hotel'de 'Kentsel Gelişim Çözümleri' başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Küçükkaya da Binali Yıldırım'la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım'ın da 'Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz' dediğini iletti. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı'nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur."

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CNN TÜRK'te konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"8 Haziran'da biz sayın Engin Altay ile ilk toplantımızı yaptık. Cumartesi yaptığımız bu toplantıda bu görüşmenin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Ve ilk toplantıda moderatörün kim olması gerektiği konuşuldu. İkinci toplantıda moderatöre karar verildi. Engin Altay, İmamoğlu'nu aradı. Ben de Binali Yıldırım'ı aradım. Binali Yıldırım da 'Siz bir karar verin 'dedi. 9 Haziran akşam tekrar Engin bey ile bir araya geldik. Moderatörü belirledik. Biz moderatörü aradık. Ben tanışmamıştım. Engin beye dedim ki sen ara ve tebliğ et."

"Kendisine tebliğ edildiğinde de pazartesi basın açıklaması yapacağımızı ve herhangi bir kimseyle paylaşmamasını rica ettik. Pazartesi basın açıklamasıyla duyurduk. 6 maddelik protokolü hazırladık. Ve basın açıklamasında biz moderatörün adaylarla görüşebileceğini ve insiyatifin moderatörde olduğunu söyledik. Öncesinde de yok 10 soru CHP hazırlasın, 10 soru AK Parti hazırlasın böyle bir şey konuşulmadı. Bunlar tartışıldı dedik ki inisiyatifi moderatöre bırakalım, moderatör adaylarla görüşsün dedik. Buraya kadar sorun yok."

PROGRAMIN ALTYAPISI

"Peki bunun teknik altyapısını kim hazırlayacak? Dedik ki TRT hazırladık. CHP, TRT'nin teknik altyapı hazırlamasına karşı çıktı, FOX hazırlasın dedi. Biz dedik ki, bizden FOX'u kabul etmemizi beklemeyin. İki siyasi partinin teknik altyapısı kiralama yoluyla gerçekleştirsin dedik. Ve nihayetinde güzel bir şekilde gerçekleştik."

İMAMOĞLU'NUN "SORULARI İSTEDİLER" İDDİASI

"11 Haziran'da CHP Adayı, Binali Yıldırım'ın soruları istediğini açıkladı. İddia edince; ki böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hem İsmail Küçükkaya, hem ben hem Engin Altay yalanladı. Ve bu iddiadan sonra da moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair; görüşmediğine dair açıklamaları oldu.

OTELDE GÖRÜŞME

"Engin Altay, İsmail Küçükkaya'yı sonra beni aradı. Engin Altay, 'İmamoğlu-Yıldırım'la telefonda görüşmüş ama danışmanları konuşmuş' dedi."

Yıldırım'ı aradığı söyleyen Ünal, Yıldırım da konuşmayı onayladığını söyledi.İsmail Küçükkaya'yı aradığını da belirten Ünal, Küçükkaya'nın İmamoğlu ve Yıldırım'la telefonda görüştüğünü belirttiğini söyledi. Kendisinin ve Altay'ın bilgisinin olmadığını söyleyen Ünal, "Burada bir ahlaki sorun var. Bana 'Görüşmedim' demek ahlaki bir sorundur. 'Görüşmeyeceğim' deyip İmamoğlu'yla görüşmesi ahlaki bir sorundur. Biz burada yapılan görüşmenin gizli bir şekilde yapılmaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.