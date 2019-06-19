İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında açıklama yapan İsmail Küçükkaya, program öncesi her iki adayla da bir araya gelmek için danışmanlarla görüştüğünü söyledi.

Gazeteci Küçükkaya, programa ilişkin Binali Yıldırım'la da Ekrem İmamoğlu'yla da bir araya geldiğini söyledi.

Küçükkaya, İmamoğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otelinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aynı şekilde Binali Yıldırım'la da programdan önce bir araya geldiklerini vurgulayan Küçükkaya, ayrıca Fox TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.