İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
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İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?

Türk Tiyatrosu geleneği olan "Dümbüllü'nün Fesi ve Kavuğu" nesilden nesilden nesile devredilerek gelenek yaşatılır. Konu hakkında detaylar merak edilirken Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi? İsmail Dümbüllü kimdir?

İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
27.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:31

Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Peki, Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi? İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir?

İSMAİL DÜMBÜLLÜ KİMDİR?

Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi, orta oyunu ve tuluat ustası İsmail Hakkı Dümbüllü, 1897'de Üsküdar'da doğmuştur. Babası II. Abdülhamid'in silahtarlarından Zeynel Abidin Efendi'dir. 30 yaşına kadar Kel Hasan'ın yanında çalışmış, ardından Şehzadebaşı Tiyatrosu'na geçmiştir. Kel Hasan'dan öğrendiklerini kendi kişiliğiyle birleştirerek oluşturduğu Dümbüllü tarzını hem sahnede, hem de perdede sergilemeyi sürdüren oyuncu, Nasreddin Hoca'yla özdeşleştirilmiştir.

İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
İsmail Dümbüllü

Kel Hasan'dan İsmail Dümbüllü'ye devredilen ve orta oyununu temsil eden kavuk, Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin sembolü bu kavuğu bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir ÖZKUL'a devretmiştir. İsmail Dümbüllü 5 Kasım 1973'te trafik kazası sonucu İstanbul'da yaşamını yitirmiştir.

TÜRK TİYATROSUNDA "DÜMBÜLLÜ'NÜN FESİ VE KAVUĞU" GELENEĞİ NEDİR?

Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan'dan devraldığı fesi, 1968'de oyuncu Münir Özkul'a devretmiştir.

Kel Hasan Efendi Kavuğu "Türk Tiyatrosu"nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılmaktadır. Kavuk daha çok orta oyununu temsil eder. Kel Hasan Efendi Kavuk'u öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye devretmişti. İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmiştir. Dümbüllü, Özkul'u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu'nda. 'Kanlı Nigar' piyesindeki 'Kavuklu' rolünde izlemiş; 1968 yılında Özkul'un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk'u devretmiştir., daha sonra Dümbüllü'nün kavuğu; Münir Özkul tarafından 1989'da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a devredilmiştir.İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği Hasan Efendi'nin kavuğunu Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e devretti.

İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?
Ferhan Şensoy (solda), Rasim Öztekin (sağda)

Fes ise Tuluat sanatını temsil eder. Fes aynı şekilde Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye daha sonra ondan Münir Özkul'a devretmiştir. Münir Özkul fesi daha sonra Müjdat Gezen'e devretmiştir.(Kavuk ile karıştırılmamalıdır, Münir Özkul kavuğu Ferhan Şensoy'a devretmiştir. )Son olarak Müjdat Gezen, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü'ye ait olan ve yıllardır kendisinde bulunan fesi ise, eski öğrencisi Şevket Çoruh'a devretmiştir.

DÜMBÜLLÜ'NÜN FESİNİ KİMLER DEVRALDI

Dümbüllü'nün fesi; 2017 Nisan ayı itibarıyla, İsmail Hakkı Dümbüllü'den Müjdat Gezen'e ve ondan da Şevket Çoruh'a devredilmiştir.

İsmail Dümbüllü kimdir? Dümbüllü'nün kavuğu nedir? Dümbüllü'nün fesi nedir? Kavuğun yeni sahibi kim oldu? Kavuk kimlere verildi? Fes kimlere verildi?

DÜMBÜLLÜ'NÜN KAVUĞUNU KİMLER DEVRALDI

Dümbüllü'nün kavuğu Mayıs 2016 ayı itibarıyla, İsmail Hakkı Dümbüllü'den Münir Özkul'a, Münir Özkul'dan Ferhan Şensoy'a, ondan da Rasim Öztekin'e devredilmiştir.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ OYNADIĞI FİLMLER

• Nasreddin Hoca (1971)

• İstanbul Kazan Ben Kepçe (1965)

• Soytarı (1965)

• Serseri Aşık (1965)

• Nasreddin Hoca (1965)

• Temem Bilakis (1963)

• Ekmek Parası (1962)

• Gol Kralı Cafer (1962)

• Şeytan Mayası (1959)

• Fındıkçı Gelin (1954)

• Bayram Gecesi (1954)

• Canlı Karagöz (Mihriban Sultan) (1954)

• Nasreddin Hoca ve Timurlenk (1954)

• Dümbüllü Tarzan (1954)

• Kırk Gün Kırk Gece (1953)

• Yıldızlar Revüsü (1952)

• Vur Patlasın Çal Oynasın (1952)

• Dümbüllü Sporcu (1952)

• İncili Çavuş (1951)

• Ne Sihirdir Ne Keramet (1951)

• Harman Sonu Dönüşü, 1950

• Sihirli Define, 1950

• Keloğlan (1948)

• Dümbüllü Macera Peşinde (1948)

• Kılıbıklar (1947)

• Kızılırmak - Karakoyun (1946)

• Bu Kadar (1945)

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