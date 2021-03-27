İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 8 yıldır demirlemiş halde bulunan ve fırtına nedeniyle önceki gün karaya oturan hacizli gemi, inceleme yapılması ve hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden körfeze çekilecek.

İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 8 yıldır demirlemiş halde bulunan ve fırtına nedeniyle önceki gün karaya oturan hacizli gemi, inceleme yapılması ve hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden körfeze çekilecek.

İskenderun Liman Başkanlığından edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle 25 Mart'ta Payas sahiline sürüklenen "Aqua Hercules" adlı gemiyi kurtarma çalışmalarına hava şartlarının normale dönmesiyle başlanacak.

Geminin alt kısmında dalgıçlar tarafından yapılacak inceleme çalışmaları sonrasında, herhangi bir soruna rastlanmazsa 193 metre uzunluğundaki 33 bin grostonluk "Aqua Hercules", körfezde güvenli bir noktaya çekilecek.

İskenderun Limanı'na ilk seferini 2012'de yapan, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan kente gelen 185 tır, 320 yolcu ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip gemi, şirketin alacaklıları tarafından bağlatılmıştı. Gemi, 25 Mart'ta fırtına nedeniyle Payas sahilinde karaya oturmuştu.

İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun Körfezi'nde karaya oturan hacizli gemi incelemenin ardından yeniden körfeze çekilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 14:11:02. #1.15#
title