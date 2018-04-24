İskenderun'da Engelli Çocuklara Konser

İskenderun'da Engelli Çocuklara Konser

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından engelli çocuklara konser verildi.

İskenderun'da Engelli Çocuklara Konser

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından engelli çocuklara konser verildi.

İskenderun Down Kafe'de iş adamı Recep Ekinci tarafından, down sendromlu çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde dans ederek keyifli vakit geçirdi.

Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, engellilere verdiği desteklerden dolayı iş adamı Ekinci'ye teşekkür etti.

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