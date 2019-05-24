İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı
Adıyaman'da gözü oyularak işkence edilen yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Yavru kedi tedaviye alınırken, polis ekipleri kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.
YAVRU KEDİNİN GÖZÜ KESİCİ ALETLE OYULDU
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde vatandaşlar yerde kanlar içinde buldukları yavru kediyi veterinere götürdü. Veteriner tarafından muayenesi yapılan yavru kedinin dövüldükten sonra bir gözünün kesici aletle oyulduğu belirlendi. Yavru kedi tedaviye alınırken, şikayet üzerine harekete geçin polis, kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (14)
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Hayvan sevgisi ve vicdan ve merhamet yoksulu caniler. Birgün kedinin ahı tutar yavrunun yaşadığının on mislini yaşarsınız. . . . . ne olacak hayvan sevgisiyle yetiştirilmeyen insanlardan ne beklenirki?? yazıklar olsun . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sakalli Yobaz lar- yapmistir- Onlar icin Insanin degeri yok ki, hayvan lara sevgisi olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunu yapanın ciğeri ağzından gelerek gebersin bugün hayvana yapılan her türlü eziyet şiddet ertesi gün çocuğa kadina yapiliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Merhametsizler. dilerim. bu kedi. Yavrusuna yaptığınızın aynısını yaşarsınız. kedinin bir gün gelir ahı tutar. . . masum hayvanlara bu caniliği yapan ve yapanlar sizler vicdan yoksulu ve acımak denen duygudan mahrum insanlarsınız. yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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sözün bittiği yer. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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