İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği
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İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği

İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Başkentte işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürüten Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına işaret dili tercümanlarıyla tercih danışma desteği veriyor.

Başkentte işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürüten Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına işaret dili tercümanlarıyla tercih danışma desteği veriyor.

Başöğretmen Eğitim Kurumlarının da desteklediği çalışmayla öğrenciler ve aileleri, uzman rehber eşliğinde işaret dili tercümanları aracılığıyla doğru bölüm ve uygun meslek tercihi konusunda bilgilendiriliyor.

Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Bilgili, AA muhabirine, 2015'te kurulan derneğin işitme engellilerin iletişim sorunlarına yönelik faaliyet yürüttüğünü söyledi.

YKS'ye giren öğrencilere tercih desteği verdiklerini belirten Bilgili, "Bu hizmeti almak isteyen üç tür aile bize geliyor. Anne babası işitme engelli ama çocuğu konuşan, aile üyelerinin tamamı işitme engelli olan ve anne babası konuşuyor ama çocuğu işitme engelli olan gruplara hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Bilgili, ailelere sınava hazırlık ve tercih sürecinde yapılması gerekenleri anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzman eğitimci ve rehber hocamız, ailenin tercih sürecinde zamanı ve süreyi nasıl yöneteceğini, öğrencinin hangi okulu ve bölümü hedefleyebileceğini, işaret dili tercümanı aracılığıyla anlatarak çözümler üretiyor. Bu konuda destek almak isteyenlere vereceğimiz telefon numarası aracılığıyla yapacağımız görüntülü görüşmede onların sorunlarına çözüm üretebileceğiz. Projenin amacı Türkiye'deki işitme engelli öğrencilerin ve ailelerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesidir."

"Velilerin, çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarını sağlıyoruz"

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Okumuş da işitme engelli öğrencilerin YKS tercih sürecinde yaşadığı iletişim sorunlarıyla ilgili farkındalık amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Velilerin, çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları ve meslekleri tanımalarını sağladıklarını dile getiren Okumuş, "İşitme engelli olan öğrenciler grafik tasarım animasyon ve yazılım bölümlerini, sadece anne babası işitme engelli olan öğrenciler de genelde eğitim fakülteleri ve idari birimleri tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

Anne ve babası işitme engelli üniversite adayı Merve Gürsoy da ailesinin tercih süreci konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Derneğin çalışmalarını daha önceden biliyordum. Böyle bir imkanı bana sundukları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gürsoy, ailesi Ankara'da olduğu için başkentteki bir üniversitede radyo ve televizyon eğitimi almak istediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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