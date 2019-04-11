Işın Karaca'ya Eski Eşinden Milyonluk Borç!

Işın Karaca, Sedat Doğan'la ayrıldı ama derdi bitmedi. Popçu, hâlâ altı yıl önce boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraşıyor.

EŞİNİ HAYATINDAN SİLMİŞTİ

Işın Karaca, fotoğrafçı Sedat Doğan'la evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Ancak ilerleyen günlerde Doğan'la anlaşmazlık yaşayıp boşanmıştı. Karaca, bir süre önce de mahkemeye başvurarak kızı Mia'nın soyadını değiştirip eski eşini hayatından silmişti.

YÜZÜĞÜ BİLE SATMIŞ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Karaca'nın neden eski eşine bu kadar öfkeli olduğu ortaya çıktı. Doğan, 1 milyon lira borç yapıp Karaca'ya bırakmış. Hatta evlilik yüzüklerini bile sırf tatile çıkmak için satmış. Karaca hâlâ borç ödüyor. Sedat Doğan şu an Brezilya'da... Bir süre önce de bu ülkede işlediği suç nedeniyle tutuklandı.