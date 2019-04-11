Işın Karaca'ya Eski Eşinden Milyonluk Borç!
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın 6 yıl önce boşandığı eşi Sedat Doğan'ın 1 milyon liralık borcu ünlü şarkıcıya kaldı.
Işın Karaca, Sedat Doğan'la ayrıldı ama derdi bitmedi. Popçu, hâlâ altı yıl önce boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraşıyor.
EŞİNİ HAYATINDAN SİLMİŞTİ
Işın Karaca, fotoğrafçı Sedat Doğan'la evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Ancak ilerleyen günlerde Doğan'la anlaşmazlık yaşayıp boşanmıştı. Karaca, bir süre önce de mahkemeye başvurarak kızı Mia'nın soyadını değiştirip eski eşini hayatından silmişti.
YÜZÜĞÜ BİLE SATMIŞ
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Karaca'nın neden eski eşine bu kadar öfkeli olduğu ortaya çıktı. Doğan, 1 milyon lira borç yapıp Karaca'ya bırakmış. Hatta evlilik yüzüklerini bile sırf tatile çıkmak için satmış. Karaca hâlâ borç ödüyor. Sedat Doğan şu an Brezilya'da... Bir süre önce de bu ülkede işlediği suç nedeniyle tutuklandı.
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laik ilerici düşüncesizce maneviyatını harcayan bir milliyete benziyor mizacıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Brezilyada hapse mi girmiş ? Herşeye tövbe ettirirler - Adam olup gelirCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Manken olmak istiyorum.açımmmmm aççççççpoşet parası kaldırılsın)Cevap Yaz 4 3 Yayından KaldırBOZACIIIII: dur ağlama sana hoşaf yanında kiremit tatlısı gönderiyorum. . .6 2 Yayından Kaldır
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Zevk için tokatlanicak bir tipCevap Yaz 7 Yayından Kaldır