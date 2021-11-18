İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

BATMAN'da çeşitli tarihlerde girdikleri 5 iş yerinden bilgisayar ve plazma televizyon çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde 5 iş yerinden 8 dizüstü, 6 plazma televizyon ve parçalarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi çaldıkları malzemeler, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.