İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

BATMAN'da çeşitli tarihlerde girdikleri 5 iş yerinden bilgisayar ve plazma televizyon çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

BATMAN'da çeşitli tarihlerde girdikleri 5 iş yerinden bilgisayar ve plazma televizyon çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde 5 iş yerinden 8 dizüstü, 6 plazma televizyon ve parçalarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi çaldıkları malzemeler, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

İş yerlerinden bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri

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