İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

BURSA'da iş yerinin önünde husumetlisi Zülküf Ç. (30) tarafından tabancayla bacağından vurulan İlyas B., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Zülküf Ç., para meselesi yüzünden husumetli olduğu İlyas B.'nin işlettiği büfeye geldi. Zülküf Ç., belinden çıkardığı tabancayla iş yerinin önündeki İlyas B.'yi bacağından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bacağına mermi isabet eden İlyas B., çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.