İş adamı Ali Akın darp davasında şikayetinden vazgeçti
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İş adamı Ali Akın darp davasında şikayetinden vazgeçti

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olan iş adamı Ali Akın şikayetinden vazgeçti.

İş adamı Ali Akın darp davasında şikayetinden vazgeçti
01.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:27

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olan iş adamı Ali Akın şikayetinden vazgeçti. Duruşmada müşteki Akın, herhangi bir tehdit ya da baskı altında olmadığını söyledi.

İş adamı Ali Akın, oyuncu Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuş ve olaya ilişkin 4 sanığa 3 ayrı suçtan dava açılmıştı.

Davaya ilişkin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmada müşteki Ali Akın ile avukatı ve Umut Evirgen'in avukatı hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Ali Akın olay gecesi alkollü oldukları için arkadaşı Umut Evirgen ile aralarında tartışma çıktığını söyleyerek, "Olaydan yaklaşık iki ay sonra Umut'la bir araya geldiğimizde pişman olduğunu söyledi ve özür diledi. Yüzündeki pişmanlığı da gördüm. Özgür irademle şikayetimi geri çekiyorum. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında değilim. Haklarında dava açılan tüm sanıklara ilişkin şikayetimden feragat ediyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Hakim olayla ilgili bilgisi olan bir kısım tanıkları dinleyerek, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan ortaya çıkan bilirkişi raporunda ise sanığın müştekiye vurup vurmadığının tam olarak görülmediği ancak itiş kakış olduğu belirtildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Akın ile Umut Evirgen arasında tartışma çıktığı ve Akın'ın, Evirgen'in 5 koruması tarafından yere yatırılarak darp edildiği iddia edilmişti. Umut Evirgen ve yardım ettiği öne sürülen 4 sanığa 'hakaret', 'yaralama', tehdit' suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu. Bir önceki celsede ifade veren sanık Evirgen, suçlamaları kabul etmemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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