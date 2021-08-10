Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, aslen nerelidir?

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen Irmak Arıcı, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hakkında çıkan haberler ile son dönemde sıkça magazinde adını duyduğumuz Irmak Arıcı, vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Irmak Arıcı hakkında "Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratırken detaylar haberimizde.

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir. Sosyal medya platformu Instagram'da "@irmakarc" kullanıcı adıyla yer alan güzel şarkıcının Instagram'da 508 bin takipçisi bulunmaktadır. Irmak Arıcı 1.68 boyunda ve Aslan burcudur.

DİSKOGRAFİ

Single'ları

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

Diğer çalışmaları