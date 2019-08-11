İrem Sak'ın yakın arkadaşı havuz başında mayosunu indirdi

11.08.2019 17:26

Son günlerde sosyal medya üzerinde yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün objektiflere yakalanmış durumu fark edince soyunma kabinine saklanmıştı. Sak'ın Bodrum'u tatilini birlikte geçirdiği bir arkadaşının yaptığı hareket ise görenleri şoke etti.

MAYOSUNU İNDİRİP İLGİNÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Güzel oyuncunun havuz başındaki şezlongda güneşlendiği sırada, erkek arkadaşı bir ara mayosunu indirirken objektiflere takıldı. O sırada erkek arkadaşının verdiği ilginç pozlar ise dikkatlerden kaçmadı.

ALDIRIŞ ETMEDİ

Sak'ın erkek arkadaşının yaptığı harekete aldırış etmemesi ise dikkat çekti.