İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter
Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu İrem Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı. Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.
Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Oyuncu İrem Sak, hayalindeki erkeğin özelliklerini sıralarken sözleriyle herkesi şaşırttı. Birlikte olmak istediği insan profilini anlatan Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.
"MAKYAJ YAPMADAN ÇIKMAK BENİM SUÇUM"
Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlar ile takipçilerini güldürüyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği bir alışveriş merkezinde makyajsız hali ile dikkat çekti. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden İrem Sak, "Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.
"NEFES ALSIN YETER"
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan, İrem Sak bu açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "İrem Sak" etiketi altında binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları:
Haber Videosu: İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter
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sivastan guzel olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Makyajsız hali, benim makyajlı halimden güzel. :(((Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Olsun be bacım her kel bakkalın bir kör alıcısı bulunur elbet Sıkma canını2 Yayından Kaldır
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Bazen bir yerlerini açarak gündem oluyorlar bazende böyle laflar ederek . . . . . . . . . . SAÇMALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Merhaba Avni Abi......Yayından Kaldır
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mrb eylül7 Yayından Kaldır
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NASIL BİR YOKLUKSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GÜNDEMDE KALMAK İÇİN NE DİYECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR. . . . . . . . . ARTIK NORMAL KARŞILIYORUM.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yas farkimiz fazla, olmasaydi irem hanimda sansimi israrla denerdim. Sivasli, yurt disiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu kadın mükemmel ötesi bir kişiliğe sahip inşallah rabbim gerçekten mutlu olabileceği bir insanı karşısına çıkarırCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Mukemelmi ne yaptin sen1 Yayından Kaldır