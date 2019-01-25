İrem Helvacıoğlu, Tepki Çeken Fotoğrafına Açıklık Getirdi
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, bir etkinlik sonrası sokakta korumayla gezerken çekilen fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, bir etkinlik sonrası sokakta korumayla gezerken çekilen fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.
"DEVAMLI HALK İÇİNDEYİM"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İrem Helvacıoğlu, "İçeride çok fazla insanla fotoğraf çekildim. Fotoğraf çekildikten sonra, büyük bir kalabalık yüklenince rahat geçebilmem adına korumalar yardım etti. Yanlış anlaşıldı, Trabzon'da devamlı halk içindeyim, neden korumayla dolaşayım ki." dedi.
ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANMAMIŞTI
Bir süre önce yapılan çekimlerde pek çok ünlü isim gibi İrem Helvacıoğlu da sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Helvacıoğlu'nun hayranları, yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'nin özel bölümünü heyecanla bekliyordu. Ünlü oyuncunun hangi şarkıyı söylediği, sesinin nasıl olduğu, o anlarda neler yaşandığı büyük bir merak konusuydu. Ancak yayına saatler kala İrem Helvacıoğlu, O Ses Türkiye'de yer aldığı görüntülerin ekrana gelmeyeceğini, yayından kaldırıldığını duyurdu. Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Değerli arkadaşlarım; sevgili Acun Ilıcalı ekibinin nazik daveti neticesinde büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım."
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kadınların artistlik yapmaları aslaa caiz değildir..kendilerine dürüstçe bir meslek seçmelidirler..kadınlar annedir ve çok değerlidir..aslaa toplumun malı olamazlar..Cevap Yaz 2 4 Yayından KaldırASLI: AYNEN KATILIYORUM SANA HOCAM. KADIN DEDİĞİN EVİNDE OTURUR, ÇOCUK BAKAR, KOCASINA HİZMET EDER. KAYINVALİDESİNİN HİZMETİNİ GÖRÜR. GEREKİRSE KOCASININ VE KAYINATASININ AYAKLARINI DAHİ YIKAR. BİZİM İNANCIMIZ VE KÜLTÜRÜMÜZ BUNU GEREKTİRİR.2 Yayından KaldırASLI HEPVERİR: Dürbünlü çıkar dürbünlerinide,hayatın gerçekleri var..açızzzz açççççYayından Kaldır
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dizisindende kendindende nefret ediyorum ahlaksız bir yozluk gösteriliyor bunu da iyi gibi cahil millete izletiyorlar yokmu bi trabzonlu şunlara kurşun döksünCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ünü artanlarda çok havalanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır