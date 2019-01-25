İrem Helvacıoğlu, Tepki Çeken Fotoğrafına Açıklık Getirdi

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, bir etkinlik sonrası sokakta korumayla gezerken çekilen fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

"DEVAMLI HALK İÇİNDEYİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İrem Helvacıoğlu, "İçeride çok fazla insanla fotoğraf çekildim. Fotoğraf çekildikten sonra, büyük bir kalabalık yüklenince rahat geçebilmem adına korumalar yardım etti. Yanlış anlaşıldı, Trabzon'da devamlı halk içindeyim, neden korumayla dolaşayım ki." dedi.

ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANMAMIŞTI

Bir süre önce yapılan çekimlerde pek çok ünlü isim gibi İrem Helvacıoğlu da sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Helvacıoğlu'nun hayranları, yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'nin özel bölümünü heyecanla bekliyordu. Ünlü oyuncunun hangi şarkıyı söylediği, sesinin nasıl olduğu, o anlarda neler yaşandığı büyük bir merak konusuydu. Ancak yayına saatler kala İrem Helvacıoğlu, O Ses Türkiye'de yer aldığı görüntülerin ekrana gelmeyeceğini, yayından kaldırıldığını duyurdu. Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Değerli arkadaşlarım; sevgili Acun Ilıcalı ekibinin nazik daveti neticesinde büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım."