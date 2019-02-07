İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye canlı yayında hakkında söyledikleri nedeniyle 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"MAFYA BABASI GİBİ GEZİYORSUN"

Dava dilekçesinde; İrem Helvacıoğlu'nun bir söyleşi sonrasında marka yüzü olduğu giyim firmasının kendisine tahsis ettiği korumaların medyaya yansıması sonucunda ''yeni yetme'', ''ne oldum delisi'', ''ukala'', ''mafya babası gibi geziyorsun'' şeklinde özgürlüğünü aşan, kişiliğine saldırı ifadeleri kullanıldığı belirtildi. İrem Helvacıoğlu'nun avukatı Özlem Hatice Bakırcı tarafından hazırlanan dilekçede 'İrem'i kuaför, makyöz ve set ekibinden kimse sevmiyor, onlara kötü davranıyor, sette saçını ve makyajını yapmadılar' iddialarında adı geçen şahıslar tarafından cevap haklarını kullanacağını belirterek müvekkili İrem Helvacıoğlu'nun kesinlikle böyle bir olay yaşamadığını belirtti.

"BİTTİN KIZIM SEN"

Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, müvekkilimin göndermiş olduğu tekzip metninin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen kanun gereği yayınlamamış aksine 'sen kimsin tekzip gönderiyorsun, bittin kızım sen, biz bu masada en kralını doğradık' gibi el ve kol hareketleriyle destekleyerek alenen tehdit içeren ifadeler kullanmışlardır." Helvacıoğlu, Erken ve Bali'ye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat davası açtı.