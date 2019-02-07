İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle beğeniyle takip edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye programda söyledikleri sözler nedeniyle tazminat davası açtı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye canlı yayında hakkında söyledikleri nedeniyle 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.
"MAFYA BABASI GİBİ GEZİYORSUN"
Dava dilekçesinde; İrem Helvacıoğlu'nun bir söyleşi sonrasında marka yüzü olduğu giyim firmasının kendisine tahsis ettiği korumaların medyaya yansıması sonucunda ''yeni yetme'', ''ne oldum delisi'', ''ukala'', ''mafya babası gibi geziyorsun'' şeklinde özgürlüğünü aşan, kişiliğine saldırı ifadeleri kullanıldığı belirtildi. İrem Helvacıoğlu'nun avukatı Özlem Hatice Bakırcı tarafından hazırlanan dilekçede 'İrem'i kuaför, makyöz ve set ekibinden kimse sevmiyor, onlara kötü davranıyor, sette saçını ve makyajını yapmadılar' iddialarında adı geçen şahıslar tarafından cevap haklarını kullanacağını belirterek müvekkili İrem Helvacıoğlu'nun kesinlikle böyle bir olay yaşamadığını belirtti.
"BİTTİN KIZIM SEN"
Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, müvekkilimin göndermiş olduğu tekzip metninin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen kanun gereği yayınlamamış aksine 'sen kimsin tekzip gönderiyorsun, bittin kızım sen, biz bu masada en kralını doğradık' gibi el ve kol hareketleriyle destekleyerek alenen tehdit içeren ifadeler kullanmışlardır." Helvacıoğlu, Erken ve Bali'ye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat davası açtı.
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HABERLER almanya türkiyeden 6000 süreyeli kalifiye eleman alacakmış.vermeyiz vermeyiz kardeşlerimiz onlar bizim. Köprü otoyol tüp geçtiler için köprüden geçmeyen vatandaş bile hatta ve hatta beşikteki bebek bile 138 tl geçmedigi köprüden otoyol tüp geçit için ödeme yapacak. Milletvekili meclis te kürsüde SMA hastası çocuklar için konuşma yapıyor.bir evladımız daha hayatını kaybetti diyor diger milletvekilleride gülüyor. No Comment.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiçbir sıfatı olmayan erken ece ve bircan. biraz sevimli olun be şımarık dedikoducular, sallayıp durun bakalım. erken kız zaten artık tohuma kaçtın.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bircaN o kadar itici ki grünce midem bulanıyorCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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kim bunlar..hiç tanımıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir iki diziyle meşhur olup kendilerini kral ,kraliçe zanneden ukala tipler bu magazin dünyasında çok maalesef.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır