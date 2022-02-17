İranlı usta oyuncu Houmayoun Ershadi, sinemaya başlama hikayesini anlattı

Sanat hayatı boyunca 50'den fazla sinema filminde rol alan 74 yaşındaki İranlı oyuncu Houmayoun Ershadi, "Bugüne kadar birçok İran filminde oyunculuk yaptım. Fakat uluslararası alanda tanınmam 'Uçurtma Avcısı'yla oldu. Tabii onun da temelinde yine 'Kirazın Tadı' filmi var." dedi.

İfadesiz yüzü, sakin ve rahat bakışı, monoton sesi ile canlandırdığı karakterlerle dikkati çeken usta oyuncu, İran'ın yanı sıra dünya sinemasından da birçok filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Profesyonel oyunculuk eğitimi almamış olmasına rağmen sinema ve televizyon dünyasında ün kazanan usta oyuncu, Alejandro Amenabar, Anton Corbijn ve Kathryn Bigelow gibi dünyaca ünlü ödüllü yönetmenlerle uluslararası projelerde çalıştı.

"Daryuş Mehrcui ile çalışmak, sanat hayatım için büyük bir şans oldu"

Ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Altın Palmiye ödüllü "Kirazın Tadı" filmiyle 1997'de oyunculuğa adım atan Ershadi, kariyerindeki dönüm noktalarını AA muhabirine anlattı.

Houmayoun Ershadi, Kiyarüstemi'nin filmlerinde genellikle farklı mesleklerde çalışan insanları oyuncu yaptığını ve bu oyunculara da bir kez rol verdiğini aktardı.

Kiyarüstemi'nin bu anlamda kendisine de rol teklifi getirdiğini dile getiren Ershadi, şunları kaydetti:

"Bana teklif getirdiklerinde 'tamam' dedim. Benim de tek filmde oynamak gibi bir düşüncem vardı. 'Zaten kendi mesleğim, teknik mimarlık. Filmden sonra mimarlığa döneceğim.' dedim ama bende farklı oldu. Kiyarüstemi, ikinci defa da bana geldi ve başka bir filminde de oynadım. Ondan sonra oyunculuk hayatım başladı. Bu ikinci filmden sonra, benim en büyük şanslarımdan biri de İran sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Daryuş Mehrcui'nin 'Armut Ağacı' filminde oynamamdır. Bu teklifi de seve seve kabul ettim. Mehrcui ile çalışmak, sanat hayatım için büyük bir şans oldu."

Ershadi, bu filmlerden sonra oyunculuk mesleğine bağlandığını ve sinema alanında çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, İran filmleri ve dizilerinin yanı sıra uluslararası birçok yapımda da rol aldığını söyledi.

Khaled Hosseini'nin romanından, David Benioff'un senaryosunu yazdığı ve Marc Forster'ın yönettiği, 2007 yapımı "Uçurtma Avcısı" filmine de işaret eden usta oyuncu,"Bugüne kadar birçok İran filminde oyunculuk yaptım, fakat uluslararası alanda tanınmam 'Uçurtma Avcısı' filmiyle oldu. Tabii onun da temelinde yine 'Kirazın Tadı' filmi var. Yönetmen o filmi izlemiş oyunculuğumu beğenmişti. Dünya çapında tanınmam da bu şekilde oldu." diye konuştu.

"Mütevazı etkinlikleri daha çok seviyorum"

Sanatçı, önceki yıl İstanbul'da "Esenler Film Günleri"nde "Uluslararası Onur Ödülü" aldığını belirterek, genel olarak festivallerden ziyade, bu tarz mütevazı etkinlikleri daha çok sevdiğini ifade etti.

Ershadi, büyük festivallerde kültürden daha çok reklam ve moda gösterisinin öne çıktığının altını çizerek, Türkiye'de konuk olduğu festivalin yöneticilerinin kültür ve sanat önem verdiklerini, bunun çok daha sade ve samimi olduğunu kaydetti.