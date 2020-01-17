İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Erzurum'da makatında gizlediği uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen İran uyruklu kadın narkotik polisine yakalandı. Kadının taşıdığı uyuşturucular röntgen çekilerek bulundu.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. İranlı B.H.'ye ait olduğu anlaşılan valizde, 21 parçadan oluşan ve 'met' olarak bilinen 607 gram 'metamfetamin' maddesi ele geçirildi.
MAKATINA SOKTU
Gözaltına alınan B.H.'nin hareketlerinden şüphelenen narkotik polisi, kendisini sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğünde röntgen çekilmesini de istedi. Röntgen filmi sonuçlarında İranlı kadının uyuşturucuyu kapsüller halinde makatına soktuğu anlaşıldı.
50 BİN LİRA DEĞERİNDE
Tıbbi müdahaleyle 4 kapsül halinde 96 gram 'met' ve bir kapsülde 28 gram reçine esrar çıkarılırken, uyuşturucunun piyasa değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi. İranlı B.H. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Bidaha uyusturucu kullanmam midem bulandı:)))şaka şaka zaten kullanmıyorum. Ama rekor roman bir ablaya ayit .hatta soru soran muhabire demiştiki ben senin kapı gibi babanı bile AlırımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çok zor durumdayız iyi degilizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU IRANLILARDA HER AYAK VAR VANA GELIYORLAR ORADA ISTEDIKLERINI YAPIYORLAR HERSEYI VANDA BULUYORLAR TOZ DUMAN PARAYI BASIP ALIP KUTUR KUTUR ANLADINCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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İranlılar bizim din kardeşimizdir yakalayınca serbest bıraksaydınız :) hatta ülkeye daha çok iranlı filistinli suriyeli almalıyız ülke genişlesin bak uyuşturucu satarak ülkede ticarete teşvik ediyorlarCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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laf söyledi bal kabaaa . . . .2 1 Yayından Kaldır
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O BUR TARAFINADA BAKIN ORADADA ESKOBAR SAKLANMIS OLMASINCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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MalCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Zahide Yetiş''e haber verilsin derhal. Kadın haklıymış. . )Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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KADINA BAK LAĞIMDA 50 BİN LİRA TAŞIYOR HA HA HACevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Cem yılmazın kulakları çınlasın.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır