İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir

05.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:41

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Karşılıklı yapılan tehdit ve atışmalara İranlı bakan Azer Cehromi de dahil oldu.

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği cevapta, "Trump takım elbiseli bir teröristtir" dedi.

"TRUMP TAKIM ELBİSELİ BİR TERÖRİSTTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiğine ilişkin paylaşımına cevap veren Cehromi, "IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz Han gibi. Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez" ifadelerini kullandı.

TRUMP "VURURUZ" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı. Trump, İran'ı 'çok sert ve hızlıca' vuracakları tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "İran bir Amerikan Üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını yollarına ve tereddüt etmeden göndereceğiz!"

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.