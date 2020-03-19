İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"
19.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com