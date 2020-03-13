İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur" İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, ülkedeki koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan, vatandaşların yaklaşan Nevruz Bayramı'nı evlerinde geçirmelerini söyledi. Nevruz'da halkın seyahat etmesini "milli bir felaket" olarak adlandırdı.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi için vatandaşların evlerinde kalmasını istedi. İRAN HALKININ %66'SI NEVRUZ'DA SEYAHAT EDİYOR İran İstatistik Merkezi'nin verilerine dayanarak geçen yıl Nevruz Bayramı'nda halkın yüzde 66'sının tatile çıktığını aktaran Salihi, "Baharda bu rakamın yarısı dahi seyahate çıksa ülkede milli bir felaket olur. Evde kalalım." ifadelerini kullandı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de halkın bir kısmının salgını yeterince ciddiye almadığından yakınmış ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.