İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, ülkedeki koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan, vatandaşların yaklaşan Nevruz Bayramı'nı evlerinde geçirmelerini söyledi. Nevruz'da halkın seyahat etmesini "milli bir felaket" olarak adlandırdı.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi için vatandaşların evlerinde kalmasını istedi.
İRAN HALKININ %66'SI NEVRUZ'DA SEYAHAT EDİYOR
İran İstatistik Merkezi'nin verilerine dayanarak geçen yıl Nevruz Bayramı'nda halkın yüzde 66'sının tatile çıktığını aktaran Salihi, "Baharda bu rakamın yarısı dahi seyahate çıksa ülkede milli bir felaket olur. Evde kalalım." ifadelerini kullandı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de halkın bir kısmının salgını yeterince ciddiye almadığından yakınmış ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi, ardından tüm eyaletlere yayıldı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Koronavirüs salgınında İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: 'Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur'