Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı
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İran, Güncel

Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle 237 kişinin hayatını kaybettiği İran'da Çabahar kenti Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı. Çabahar, koronavirüs nedeniyel karantinaya alınan ilk şehir oldu.

09.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:05
Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

KARANTİNAYA ALINAN İLK ŞEHİR OLDU

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Çabahar, koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.

NİŞABUR'DA KIRMIZI ALARM

Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, koronavirüs nedeniyle her sene nevruzda Meşhed kentinde yaptığı konuşmayı bu yıl iptal etti.

17 EYALETE SEYAHAT YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Ülkede daha önce salgına tedbir kapsamında 17 eyalete seyahat yasağı getirilmişti. İran'da ilk defa 19 Şubat'ta Kum kentinde görülen koronavirüs vakasının ardından Tahran yönetiminin bu kenti karantinaya almaması virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu. Hükümet yetkilileri karantina uygulamasını "Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma çağdışı bir uygulama" olarak değerlendirmişti.

237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da bugüne kadar aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 237 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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