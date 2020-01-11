: İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?

11.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:12

İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada Tahran'dan kalktıktan sonra düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü iddia etti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyledi.

İran'ın açıklamasına göre uçağın düşmesi hava savunmadaki görevlinin yanlış tanımlamasından kaynaklandı.

"SES HIZIYLA GELEN FÜZE İLE 180 MİLLE KALKAN YOLCU UÇAĞI KARIŞTIRILMAZ"

Independent Türkçe'nin haberine göre, İran'ın açıklamasını yorumlayan Emekli Hava Korgeneral Orhan Köse, açıklamaya şüpheyle baktığını söyledi. Köse, İran'ın iddia ettiği Cruise seyir füzelerinin ses hızına yakın ya da üstünde uçtuklarını belirterek şu açıklamada bulundu: "Oysa yeni kalkan bir yolcu uçağının hızı 170-180 deniz milidir hadi diyelim en fazla olsun 200 mil. Hava savunma operatörünün bu hızda hareket eden uçağı neredeyse ses hızında uçan bir füzeyle karıştırmış olması imkansız."

"ACABA O UÇAKTA İRAN'IN ÖLMESİNİ İSTEDİĞİ BİRİLERİ Mİ VARDI?"

İran'ın "Uçağı biz düşürdük" itirafının bir siyasi oyun olabileceğini öne süren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran başından beri çelişkili bilgiler veriyor. Bir uçağın düşmesinde 200 farklı neden etken olabilir. O süratteki bir füze ile yeni kalkmış bir yolcu uçağının karıştırılması imkansız. Acaba o uçakta İran'ın ölmesini istediği birileri mi vardı diye düşünmeden edemiyorum."

İRAN, UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

KARA KUTU FRANSA'YA GÖNDERİLECEK

İran'ın uçağı düşürdüğünü itiraf etmesi ve kara kutuyu Fransa'ya göndereceğini açıklamasının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kara kutunun incelenmesine dair detayları görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

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