İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı

İngiltere ve İran arasından gerginliğe neden olan tanker krizi devam ediyor. İran'ın 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle el koyduğu İngiltere bandralı Steno Impero isimli geminin içinden ilk fotoğrafı yayınlandı.

Fotoğrafta, İranlı bir yetkilinin gemi mürettebatıyla konuştuğu görülüyor.

SORUŞTURMA SONUNA KADAR GEMİ BIRAKILMAYACAK

Öte yandan, geminin 23 kişilik personeliyle birlikte Bandar Abbas limanında tutulduğu ve personelin yürütülen soruşturma tamamlanana kadar gemide tutulacağı öğrenildi.

Aynı saatlerde, İran Meclis Başkanı Ali Laricani de, tankere Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran tankerine karşı misilleme olarak el konduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.