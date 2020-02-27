İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

27.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:06

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları üzerine vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle can kaybının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini aktarmıştı.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK EYALETLER

Tahran, Kum, Gilan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hemedan, İsfahan, Mazenderan, Erdebil, Elburz, Huzistan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Fars, Kazvin, Kürdistan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Loristan, Hürmüzgan ve Yezd.

İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın büyük bölümüne yayılan koronavirüs sebebiyle 2810 kişi hayatını kaybetti, virüs 82.549 kişiye bulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 33.252 belirlendi. Koronavirüs salgınında Çin'in ardından virüsün en çok etki gösterdiği ülke İran oldu. İran'da şu ana kadar 26 kişi öldü, vaka sayısı ise 245 olarak açıklandı.

Kaynak: AA