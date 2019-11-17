İran İçişleri Bakanı protestolarla ilgili açıklama yaptı: Devam ederse müdahale ederiz

17.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:04

İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda ülkenin çok şehrinde göstericilerle polis karşı karşıya geldi. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin, "Gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır." dedi.

KOMŞUDA BENZİN ZAMMI İSYANI

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte benzin zammını protesto etmek için kamu binalarını ateşe veren göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar yaşandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı. Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

BAKAN UYARDI: MÜDAHALE EDERİZ

Bu arada İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, göstericilerin bazı şehirlerdeki protestolarının ciddi sorunlar meydana getirdiğini buna karşılık güvenlik güçlerinin şu ana kadar soğukkanlılığını koruduğunu söyledi.

Fazli, göstericilere gerekli uyarıların yapıldığına işaret ederek, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır. Tespit edilen kişilerle ilgili yargı da konuya müdahil olacaktır. Göstericilerin uyarıları dikkate almasını diliyorum." diye konuştu.

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Sircan kentinde barışçıl olarak başlayan gösterilerde eylemciler kentteki ana akaryakıt depolarını ateşe vermeye çalıştı. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Birkaç kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin hiçbiri doğrudan ateş etme emri almadı, ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar" açıklamasında bulundu. Göstericilerin ülkenin güneyindeki Irak sınırında, kuzeyinde ve doğusundaki dağınık alanlarda düzenlenmesi dikkat çekerken dün sabah ilk karın düştüğü başkent Tahran'ın ana yollarından olan İmam Ali otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bir kamyondan yola tuğla ve kum dolu poşetler atılırken eylemciler zammı protesto etti.

HAMANEY'İN POSTERLERİ ATEŞE VERİLİYOR

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini göstermeye devam ediyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi.

MERKEZ BANKASI ATEŞE VERİLDİ

Al Arabiya televizyonu, Huzistan eyaletinin Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası ateşe verildiği videoyu okuyucularına servis etti.

SOKAKLAR ALEV ALEV

İran'daki gösterilerde halk sokaklara indi. Gece ve gündüz aralıksız 10'dan fazla kentte devam eden eylemlerde sokaklar ateşe verildi. Gösteriler her geçen saat daha da yayılıyor.

OTOMOBİLLERLE BARİKAT

Protestolar ülke geneline yayılırken, öfkeli göstericiler araçlarını trafikte bırakarak yolları kapattı. Sezonun ilk yoğun kar yağışı aldığı Tahran-Kerec otoyolunun önünde de otomobiller bir barikat kurdu

Kaynak: AA